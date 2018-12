POL-AA: Sachbeschädigungen - Zeugen gesucht

Weinstadt-Schnait (ots) - Gleich sechs geparkte Fahrzeuge beschädigten Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Wiesenstraße in Schnait. Die Täter rissen zwischen 22 und 02.30 Uhr mehrere Heckscheibenwischer ab und verbogen Antennen und Kennzeichen. Zudem rissen die Täter einen Obststand und einen Gartenzaun um. Die Höhe des Gesamtschaden ist noch nicht bekannt, dürfte jedoch im Bereich von mehreren hundert Euro liegen. Der Polizeiposten in Weinstadt, Tel. 07151/ 65061, sucht Zeugen.

