POL-AA: Wohnungseinbrüche

Weinstadt / Kernen (ots) - Gleich zweimal brachen Unbekannte am Freitagabend zwischen 19 und 21.45 Uhr ein und entwendeten Bargeld und Schmuck in noch nicht genau bekannter Höhe. In Endersbach wurde in der Goethestraße in eine Erdgeschosswohnung, in Rommelshausen in der Georg-Friedrich-Händel-Straße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter drangen über ein Fenster und in Rommelshausen über eine Kellertüre in die Gebäude ein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier in Waiblingen, 07151/ 950422 oder das Polizeirevier Fellbach, 0711/ 57720, entgegen.

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07151 950-291

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

