POL-AA: Ostalbkreis: Bahnstrecke Stuttgart-Aalen nach Personenunfall gesperrt, Gestohlenes Wohnmobil bei Chemnitz gestoppt, sowie andere Ereignisse aus dem Landkreis

Aalen (ots) - Lorch-Waldhausen: Bahnstrecke nach Personenunfall gesperrt

Aufgrund eines Personenunfalls an der Haltestelle Waldhausen ist die Bahnstrecke Stuttgart - Aalen gesperrt. Gegen 14:15 Uhr hatte ein einfahrender Zug eine Person erfasst und getötet, welche unmittelbar zuvor den Gleiskörper betreten hatte. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor. Die Einsatzmaßnahmen von Polizei und Bahn dauern an.

Gestohlenes Wohnmobil aus Schwäbisch Gmünd bei Chemnitz gestoppt

Beamten der Gemeinsamen Fahndungsgruppe (GFG) der Polizeidirektion Chemnitz und der Bundespolizei ist am frühen Donnerstagmorgen erneut ein Schlag gegen organisierte Autodiebe gelungen. Auf der Bundesautobahn 4 in Richtung Dresden fiel den Fahndern ein Fiat-Wohnmobil mit Aalener Kennzeichen auf, welches sie routinemäßig kontrollieren wollten. Kurz vor der Anschlussstelle Hainichen folgte der Fahrer des Wohnmobils dem Zivilfahrzeug der Polizei auf den Verzögerungsstreifen. Statt weiter zu folgen, stoppte der Fahrer das Wohnmobil und sprang plötzlich aus dem Fahrzeug. Der junge Mann stieg anschließend über die rechte Leitplanke und rannte davon. Da zu vermuten war, dass sich der Flüchtige noch im näheren Umkreis aufhielt, kam ein Polizeihubschrauber unterstützend zum Einsatz. Dank der Kameratechnik an Bord konnte die Besatzung wenig später eine Person, auf welche die Beschreibung der Fahnder passte, auf einem Firmengelände in der Dorstener Straße feststellen. Die Fahnder am Boden wurden daraufhin zum Feststellort gelotst, wo sie den Flüchtigen (22) wiedererkannten und vorläufig festnahmen. Ein ebenfalls involvierter Fährtensuchhund lief kurz danach vom Wohnmobil auf der BAB 4 bis zum besagten Firmengelände, wodurch sich der Verdacht, dass es sich bei dem 22-Jährigen um den Flüchtigen handelte, nochmals erhärtete. Der Tatverdächtige steht nunmehr im Verdacht, das Wohnmobil im Wert von rund 55.000 Euro sowie die daran angebrachten Kennzeichen von Mittwoch auf Donnerstag in Schwäbsich Gmünd gestohlen zu haben. Bei der Tatausführung wurde das Fahrzeug zudem beschädigt. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen jedoch noch nicht vor. Der Besitzer des Wohnmobils hatte vom Diebstahl erst durch die Polizei in Schwäbisch Gmünd erfahren.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde der 22-Jährigen am heutigen Freitag einem Ermittlungsrichter am Chemnitzer Amtsgericht vorgeführt, wo ihm der durch das Amtsgericht Schwäbisch Gmünd erlassene Haftbefehl verkündet wurde. Der junge Mann befindet sich nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls durch die Kriminalpolizei Aalen dauern an. Bilder des Wohnmobils und Aufnahmen der Wärmebildkamera des Polizeihubschraubers sind der Pressemitteilung beigefügt.

Aalen: Auseinandersetzung in Gaststätte

Ein 52 Jahre alter Mann suchte am Donnerstagabend ein Lokal in der Nähe des Sparkassenplatzes auf. Dabei kam es gegen 22.30 Uhr zum Streit mit dem 48-jährigen Betreiber, in dessen Verlauf der Gast den Wirt mit einem mitgeführten Messer verletzte. Dieser schlug seinerseits auf den Gast heftig ein, sodass schließlich beide im Krankenhaus behandelt werden mussten. Beide Kontrahenten konnten das Krankenhaus in der Nacht wieder verlassen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Aalen: Unfallflucht

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker am Freitagmorgen verursachte, als er gegen 9:40 Uhr mit seinem Pkw Ford einen am Bahnhof abgestellten Pkw Kia beschädigte. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und notierte sich das Kennzeichen, welches er der Polizei übergab. Das Polizeirevier Aalen hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Aalen: Unfallflucht II

Auf rund 1000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein ebenfalls unfallflüchtiger Fahrzeuglenker am Freitagmorgen gegen 9:00 Uhr verursachte. Beim Einbiegen von der Wilhelm-Heusel-Straße in die Bismarckstraße beschädigte der Unbekannte einen dort abgestellten Pkw VW Polo, und fuhr danach davon.

Essingen: Wildunfall

Auf der Landesstraße 1165 zwischen Oberrombach und dem Dreherhof erfasste ein 25-Jähriger am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr mit seinem Pkw Audi ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; der am Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Neuler: Unfallflucht

Mehrere hundert Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter am gestrigen Donnerstag zwischen 16 und 18.15 Uhr. Im genannten Zeitraum beschädigte er mit seinem Fahrzeug einen in der Schulstraße abgestellten Pkw VW Tiguan, an dem der Außenspiegel komplett abgefahren wurde.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961 930-0

Bopfingen: In Schulgebäude eingebrochen

Zwischen Donnerstagnachmittag 17:15 Uhr und Freitagmorgen 6:30 Uhr drangen Unbekannte in das Sekretariat des Ostalb-Gymnasiums in der Alten Neresheimer Straße ein, wo sie mehrere Schränke durchsuchten. Die Täter erbeuteten jedoch lediglich ein paar Euro aus der Kaffeekasse. Der von ihnen verursachte Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert.

Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen, Tel.: 07362 9602-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der Aalener Straße übersah ein 36-Jähriger am Freitagvormittag den neben ihm fahrenden Pkw Seat eines 53-Jährigen. Er streifte den Seat mit seinem Lkw, wobei kurz nach 11:00 Uhr ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand.

