POL-AA: Bauarbeiter bei Sturz von Gerüst tödlich verletzt, sowie andere Ereignisse aus dem Kreis

Waiblingen: (ots) - Weinstadt: Bauarbeiter von Gerüst abgestürzt und tödlich verletzt

Tödliche Verletzungen hat am Freitagmorgen ein 49 Jahre alter Arbeiter bei einem Sturz von einem Baugerüst erlitten. Der Mann hatte auf einem Rohbau in der Blütenstraße gearbeitet und gegen 07:00 Uhr das Baugerüst betreten. Kurze Zeit später wurde er von einem Kollegen leblos auf dem Boden gefunden. Der alarmierte Notarzt und Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Kriminalpolizei hat die routinemäßigen Ermittlungen aufgenommen.

Fellbach: Pkw mutwillig beschädigt

Ein in der Kolpingstraße geparkter Pkw wurde im Zeitraum von Donnerstag, 20:00 Uhr bis Freitag, 10:00 Uhr beschädigt. Der oder die Täter zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand die rechte Fahrzeugseite des geparkten Daimler. Hierdurch wurde ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro verursacht.

Hinweise dazu nimmt der Polizei Posten in Schmiden unter Tel. 0711 9519130 entgegen.

Backnang: Beim Rangieren Auto beschädigt

Ein in der Straße Lange Äcker geparkter VW Up ist am Freitag gegen 6:00 Uhr bei einem Unfall beschädigt worden. Ein 31-jähriger Sattelzuglenker wollte auf der schmalen Fahrbahn dem entgegenkommenden Verkehr die Durchfahrt ermöglichen. Hierzu hielt er an, setzte leicht zurück und stieß mit seinem Anhänger gegen den geparkten VW. Der Schaden wird mit rund 4000 Euro beziffert.

Korb: Weißer Kleinbus nach Unfallflucht gesucht

Nach einer Unfallflucht am Freitagmorgen auf der B14 beim Parkplatz Söhrenberg sucht die Polizei einen weißen Kleinbus. Der Fahrer war um 06:58 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Waiblingen unterwegs, als er auf den Verzögerungsstreifen des Parkplatzes lenkte. Von dort wechselte er unvermittelt wieder auf den rechten Fahrstreifen, wodurch eine nachfolgende 50 Jahre alte VW Tiguan - Lenkerin eine Vollbremsung einleiten musste. Eine nachfolgende 28 Jahre alte VW Golf - Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Tiguan von hinten auf. Der Fahrer des weißen Kleinbusses setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Der Sachschaden wurde auf circa 5.000 Euro beziffert. Hinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen, Telefon 07151/950-422.

