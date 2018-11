POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Betrug, Radfahrer nach Unfall gestorben.

Aalen (ots) - Weinstadt: Fußgänger von Radfahrer verletzt

Leichte Verletzungen hat sich am Donnerstagabend ein 74 Jahre alter Fußgänger bei einem Unfall mit einem Radfahrer zugezogen. Der Mann war mit seiner Ehefrau gegen 17:53 Uhr auf dem Gehweg der Schorndorfer Straße von Endersbach in Richtung Waiblingen-Beinstein unterwegs. Als er sich auf den linken Teil des Gehwegs begab, wurde er von einem entgegenkommenden 49-jährigen Radfahrer erfasst und stürzte zu Boden. Hierbei stürzte auch noch ein weiterer Radfahrer, der dem 49-Jährigen gefolgt war. Während die Radfahrer unverletzt blieben, zog sich der Senior leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst versorgt werden.

Weinstadt: Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen - mangels Sicherheitsabstand

Ein Auffahrunfall mit 6 Fahrzeugen, einem Leichtverletzten und 53.000 Euro Sachschaden hat sich am Donnerstagabend auf der B 29 ereignet. Ein 38 Jahre alter Ford-Lenker hatte um 17:24 Uhr den rechten Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Stuttgart befahren. Auf Höhe der Anschlussstelle Waiblingen-Beinstein stockte der Verkehr, woraufhin der 38-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Beim Versuch einen Unfall zu verhindern, wechselte er auf den linken Fahrstreifen, wodurch ein dort fahrender 46 Jahre alter VW-Lenker nach links ausweichen musste und gegen die Mittelleitplanke prallte. In der Folge fuhr ein 68 Jahre alter BMW-Lenker auf den VW von hinten auf. Auch eine 25 Jahre alte Mazda-Lenkerin konnte nicht mehr anhalten und fuhr auf den BMW auf. Eine 27 Jahre alte Opel-Fahrerin folgte und prallte auf den Mazda. Dem nicht genug, nahte nun ein 43-jähriger Fahrer eines Oldtimer General Motors und fuhr auf den Ford des Unfallverursachers auf. Der Fahrer des Oldtimers wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Alle 6 Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme waren beide Fahrstreifen in Richtung Stuttgart blockiert, weshalb der Verkehr über den Standstreifen umgeleitet werden musste. Hierbei bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern. Die Fahrbahn konnte um 19:37 Uhr wieder freigegeben werden.

Remshalden: Unbekannter Lkw verlor Kies auf der B 29

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Klein-Lkw fuhr bereits am Freitag den 23.11.2018, gegen 12:50 Uhr, auf die B 29 bei Remshalden in Richtung Stuttgart ein. Hierbei verlor er einen Teil seines, auf der Pritsche geladenen, Kieses. Einem 19- jährigen VW Scirocco Fahrer wurde dies zum Verhängnis. Sein Fahrzeug wurde durch den herabfallenden Kies beschädigt. Der Sachschaden am Pkw beträgt ca. 1000 Euro. Zeugenhinweise zu dem Klein-Lkw erbittet das Polizeirevier Waiblingen, Telefon 07151/950-422.

Winnenden: Unfall beim Ausparken

Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat zwischen Montag und Mittwoch vermutlich beim Ausparken einen im Burggraben abgestellten Daimler beschädigt und einen Sachschaden von circa 1.000 Euro verursacht. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Winnenden, Telefon 07195/694-0.

Weinstadt: Warnung vor Gewinnversprechen im Internet

Ein betrügerisches Gewinnversprechen im Internet wäre beinahe einer 28-jährigen aus Weinstadt zum Verhängnis geworden. Mit der Aussicht einen Reisegutschein zu erhalten, nahm sie an einem Gewinnspiel teil. Hierbei schloss sie unbewusst jedoch ein Zeitschriften Abo ab. Sie erhielt daraufhin mehrere Anrufe einer vermeintlichen Firma aus der Schweiz. Hier wurde ihr mitgeteilt, dass sie nun 80000 Euro gewonnen habe. Um den Betrag ausbezahlt zu bekommen, müsse sie lediglich eine Versicherung abschließen und dafür 9000 Euro entrichten. Die Frau wurde daraufhin misstrauisch und ging nicht auf die Forderungen.

Die Polizei warnt: - Seien Sie misstrauisch bei Gewinnzusagen - Gehen Sie niemals in Vorleistung - Entscheiden Sie kritisch, wem Sie ihre personenbezogenen Daten und Bankverbindungen weitergeben. - Lassen Sie sich am Telefon zu keinen Vertragsabschlüssen überreden.

Sulzbach an der Murr: Abzocke nach Reparatur

Ein Senior in Sulzbach an der Murr wurde zwischen Mittwoch, 12.00 Uhr, und Donnerstag, 10:00 Uhr Opfer eines betrügerischen Bautrupps. Ihm war offenbar angeboten worden sein Garagendach für einen Preis von rund 4.000-5.000 Euro reparieren zu lassen. Darauf ging der Senior ein und ein Trupp von sechs Arbeitern begann mit den Arbeiten. Nach Erledigung der Arbeiten verlangten die Arbeiter - entgegen der ursprünglichen Absprache- einen Preis von knapp 30.000 Euro. Dabei setzen sie den Senior so unter Druck, dass dieser mit den Arbeitern zu einer Bank fuhr und das Geld den Arbeitern bar und ohne Quittung übergab. Zu der ausführenden Firma liegen keine Informationen vor. Der Arbeitertrupp war mit zwei Lieferwagen vor Ort, einer war weiß mit ausländischem Kennzeichen, der andere braun. Der Polizeiposten Sulzbach bittet dringend um Zeugenhinweise zu dem unbekannten Bautrupp. Dieser hatte sich insbesondere im Bereich der Kleinhöchberger Straße aufgehalten. Hinweise werden unter Telefon 07193 352 erbeten.

Backnang: Auto im Vorbeifahren beschädigt

Ein 62-jähriger Ford-Lenker befuhr am Donnerstag kurz nach 17:00 Uhr die Sulzbacher Straße in Richtung Stadtmitte. Dabei streifte er im Vorbeifahren einen geparkten Audi. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Kernen im Remstal: Unfall beim Ausparken - Geschädigte und Zeugen gesucht

Bereits am Montag, den 19.11.2018, ereignete sich gegen 17:00 Uhr ein Unfall in der Haldenstraße vor einer Schule. Eine 40-jährige Ford-Lenkerin wollte rückwärts aus einer Parklücke auf die Straße einfahren. Dabei fuhr sie mit ihrem Auto gegen ein am gegenüberliegenden Straßenrand stehenden schwarzen Kleinwagen. Da zum Unfallzeitpunkt viel Verkehr herrschte, wollte die Ford-Lenkerin die Straße räumen und fuhr daher einige Meter weiter. Als sie zurückkehrte war der schwarze Kleinwagen verschwunden. Die Polizei Fellbach bittet den Fahrer oder die Fahrerin des gesuchten schwarzen Kleinwagens oder sonstige Zeugen sich unter der Telefonnummer 0711/5772-0 zu melden.

Fellbach: Einbruch in Wohnung

Unbekannte verschafften sich am Mittwoch zwischen 17:15 Uhr und 19:00 Uhr über ein Fenster Zugang zu einer Wohnung in der Gartenstraße. Es wurden mehrere Ringe und ein Laptop entwendet. Der Schaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Polizei Fellbach bittet um Hinweise, zu verdächtigen Wahrnehmungen im fraglichen Bereich, unter Telefon 0711 5772-0.

Weinstadt: Kind von Auto erfasst

Ein neunjähriger Bub war am Donnerstag gegen 16:30 Uhr mit seinem Kickboard auf der Ahornstraße unterwegs. Ein 37-jähriger Daimler-Fahrer befuhr die Annastraße. An der Einmündung zur Ahornstraße übersah der Autofahrer das von rechts kommende Kind. Der Wagen erfasste den Jungen, welcher sich hierbei schwere Verletzungen zuzog. Er musste vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert werden.

Backnang: Radfahrer nach schwerem Unfall im Krankenhaus verstorben

Ein 64 Jahre alter Radfahrer ist am vergangenen Mittwoch nach einem schweren Unfall am 20.11.2018 in Backnang infolge seiner schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus gestorben. Wie bereits berichtet hatte der Radfahrer am Dienstag, 20.11.2018, gegen 07:00 Uhr die Aspacher Straße befahren, als ein 51 Jahre alter Mann aus seinem geparkten BMW aussteigen wollte und die Fahrertüre öffnete. Der Radfahrer hatte daraufhin ausweichen müssen und war gestürzt. Er war daraufhin mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

