Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - BMW-Fahrer gesucht

Haselünne (ots)

Am Freitag, 18.10.2019, gegen 21:05 Uhr, befuhr ein grauer BMW 320 D die B402 von der B213 kommend in Fahrtrichtung Meppen. Vor der Abfahrt zur Straße "Gut Sautmannshausen" will er einen Pkw mit Anhänger überholen. Aufgrund herannahenden Gegenverkehrs muss der BMW nach links ausweichen und kollidiert mit den Leitplanken. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961-955820 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell