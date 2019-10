Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zwei Fahrzeuge beschädigt

Nordhorn (ots)

Am gestrigen Montag gegen 14:25 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Monikastraße, in Höhe der Hausnummer 112. Dabei fuhr ein schwarzer SUV der Marke Bmw oder Mercedes vom Vennweg kommend in Richtung Mathildenstraße. Obwohl die 20-30 Jahre alte Fahrzeugführerin aufgrund eines am Fahrbahnrand parkenden Autos wartepflichtig gewesen ist, fuhr sie an dem Auto vorbei, sodass ein entgegenkommendes Fahrzeug nach rechts ausweichen musste und es zum Unfall mit einem dritten, am Fahrbahnrand abgeparkten, Auto kam. Die Fahrzeugführerin des schwarzen SUVs entfernte sich daraufhin vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Nordhorn, Tel.: 05921-3090, in Verbindung zu setzen./oal

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell