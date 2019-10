Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen/Helte - Verkehrsunfallflucht

Meppen (ots)

Am Freitag, den 25.10.2019, um 15:45 Uhr, wollte ein Opel Astra mit Anhänger einen VW Golf auf dem Helter Damm in Richtung Helte überholen. Während des Überholvorganges ist ein unbekannter dunkler Pkw aus der Einmündung zur Abfalldeponie auf den Helter Damm in Richtung Meppen abgebogen. Der Opel musste daraufhin frühzeitig wieder einscheren, um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zu verhindern. Dabei ist es zum Zusammenstoß mit dem VW Golf gekommen. Der dunkle Pkw entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.05931/949-0 bei der Polizei in Meppen zu melden./oal

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell