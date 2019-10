Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - VW Polo beschädigt

Rhede (ots)

Am vergangenen Montag befuhr ein roter VW Polo gegen 19.15 Uhr die Kirchstr. in Richtung Burgstr. In Höhe der Kirche hielt die Fahrzeugführerin ihr Fahrzeug, aufgrund einer dort vorhandenen Fahrbahnverengung und Gegenverkehrs, an. Ein ihr entgegenkommender Dacia Logan beschädigte ihren linken Außenspiegel. Dieser Schaden am Außenspiegel wird auf ca. 300 EURO geschätzt. Der Fahrer des Dacia setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Ein hinter dem Dacia fahrender Zeuge fuhr dem Verursacher hinterher und teilte später der geschädigten VW Fahrerin das niederländische Kennzeichen des Dacia mit. Dieser Zeuge, dessen Personalien leider nicht notiert wurden, sowie weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei Papenburg (Te.04961-9260) in Verbindung zu setzen./oal

