Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Hecke in Brand gesetzt

Nordhorn (ots)

Am vergangenen Montag setzten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 23:25 Uhr bis 23:30 Uhr in der Fichtenstraße eine Lebensbaumhecke in Brand und beschädigten hierbei mehrere Pflanzen. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnte verhindert werden. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn (Tel.05921/3090) entgegen./oal

