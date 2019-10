Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Straßenverkehrsgefährdung

Nordhorn (ots)

Am vergangenem Donnerstag gegen 15:30 Uhr ist es auf der Osttangente aus Fahrtrichtung stadtauswärts kommend in Fahrtrichtung stadteinwärts fahrend zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs gekommen. Hierbei hat ein Pkw seine Geschwindigkeit deutlich verringert und ist hierbei auf die Gegenfahrspur gelangt. Daraufhin musste ein bislang unbekannter Motorradfahrer stark abbremsen um einen Zusammenstoß mit dem vor ihm fahrenden Pkw zu verhindern. Der Führer des Motorrades sowie Zeugen werden dringend gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn (Tel.05921-3090) zu melden./oal

