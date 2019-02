Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher klettern über Baugerüst

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

In der Nacht von Mittwoch, 20.02.2019, auf Donnerstag, 21.02.2019, stiegen Täter über ein Gerüst an der Ravensberger Straße in ein mehrstöckiges Haus ein.

Mittwochabend gegen 18:15 Uhr verschlossen die Angestellten das Verwaltungsgebäude an der Ravensberger Straße, nahe der Helmholtzstraße. Während ihrer Abwesenheit kletterten Einbrecher über das am Haus befindliche Baugerüst. Sie brachen ein Fenster im oberen Gebäudebereich auf und stiegen ein. Mit erbeutetem Geld gelang ihnen unerkannt die Flucht.

Donnerstagmorgen bemerkten Angestellte den Einbruch. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

