POL-EL: Sögel - versuchte Flucht vor Verkehrskontrolle

Am Freitag gegen 22:00 Uhr wurde ein auf der Straße Nordholt in Lorup fahrendes KKR durch die Polizei Sögel angehalten und kontrolliert. Zuvor wollte sich der Führer des KKR jedoch der polizeilichen Kontrolle durch Flucht entziehen. Grund für die Verkehrskontrolle waren überhöhte Geschwindigkeit und ein lauter Auspuff. Der 19jährige Fahrer zeigte sich bei der Kontrolle alkoholisiert und es ergab sich weiterhin der Verdacht des Drogenkonsums. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Im Krankenhaus Sögel wurde dem jungen Mann durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren war der 19jährige lediglich im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung obwohl der 19jährige mit ca. 85 km/h vor der Polizei flüchtete. Durch bauliche Veränderungen am KKR war die Betriebserlaubnis erloschen. Die vom 19jährigen mitgeführten Drogen (Marihuana und Haschisch) wurden sichergestellt. Ein umfangreiche Strafanzeige geht an die Staatsanwaltschaft in Osnabrück./oal

