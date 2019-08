Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemitteilung vom 07.08.2019

Wittlich (ots)

Birresborn: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am Dienstag, dem 06.08.2019 gegen 18:15 h parkte ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw nach eigenen Angaben, in Borresborn auf dem Büchel, auf dem Parkplatz neben einem Baum. Er wurde durch einen bislang unbekannten Zeugen darüber unterrichtet, dass ein dunkler PKW mit Fahrradträger seinen PKW am hinteren linken Kotflügel beschädigt habe. Danach sei der Verursacher in unbekannte Richtung davongefahren. Zum Kennzeichen kann der Zeuge keine Angaben machen. Hinweise an die Polizei Daun: 06592/96260

Walsdorf: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Durch den Zeugen wurde am Mittwoch, dem 07.08.2019 gegen 05:20 Uhr gemeldet, dass er soeben auf dem Weg zur Arbeit festgestellt habe, dass durch einen bisher unbekannten Täter augenscheinlich eine Verkehrsunfallflucht begangen wurde. Aufgrund der Angaben des Zeugen ergab sich nachfolgender wahrscheinlicher Unfallhergang. Fahrzeugführer befuhr am 07.08.2019 gegen 05:15 Uhr mit seinem Fahrzeug die Straße "Zum Sportplatz" in Walsdorf. Hier kam er aufgrund von Unachtsamkeit leicht von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Stromkasten, welchen er beschädigte. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Art und Weise seiner Verkehrsbeteiligung bekannt zu geben. Nachdem der Zeuge den Sachverhalt gemeldet hatte, wurde der Notfalldienst des RWE verständigt, da der Stromkasten blanke Drähte offenbarte. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

