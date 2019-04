POL-HSK: Versuchte Räuberische Erpressung

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

In Bad Fredeburg betrat am Freitagabend (12.04.2019 gegen 20:25 h) ein junger Mann in der Straße -Im Ohle- einen Kiosk. Der Mann trug einen blauen Vollvisierhelm mit schwarzem Visier und sagte zu der anwesenden Verkäuferin "Mach mal die Kasse auf. Geld her." Die Verkäuferin sagte daraufhin zum Täter "Nimm Du erstmal den Helm ab. Dann mache ich ein Foto von Dir". Daraufhin verließ der Täter den Kiosk ohne Beute. Er bestieg ein Zweirad, vermutlich einen Motorroller, und fuhr in Richtung B511 / Umgehungsstraße davon. Täterbeschreibung: Augenscheinlich deutscher, 15 - 16 Jahre alt, ca. 180 cm groß, unauffällige Figur, blaue parkaähnliche Jacke.

Am 12.04.2019 gegen 20:55 h betrat eine bislang ebenfalls unbekannte Person ein Restaurant an der Bahnhofstraße in Schmallenberg. Hier wurde die anwesende Bedienung mit den Worten "Kasse auf" angesprochen. Da sie nicht reagierte, verließ der männliche Täter das Restaurant wieder. Der Täter trug einen schwarzen Motoradhelm mit Sturmhaube. Anschließend flüchtet er mit einem Zweirad in Richtung Weststraße. Dieser Täter wird beschrieben als ca. 18 bis 22 Jahre alt, 170 - 185 cm groß und kräftige Statur. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke.

Ob hier ein Tatzusammenhang vorliegt, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Bisherige Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Hinweise / verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg (Tel. 02974 96940-0) Kri.

