Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwer verletzte Frau (Mar)

Marsberg (ots)

Eine 64-jährige Autofahrerin erlitt bei einem Alleinunfall am Dienstag schwere Verletzungen. Gegen 15 Uhr war die Frau aus Bad Arolsen mit ihrem Auto auf der Landstraße 870 von Canstein in Richtung Massenhausen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Auto im Bereich einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien. Durch den Rettungsdienst wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

