Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Ladendieb festgenommen

Brilon (ots)

Am Montag gegen 16:30 Uhr versuchte ein 23-jähriger Mann zwei Flaschen Whiskey aus einem Supermarkt an der Bahnhofstraße zu entwenden. Ein Mitarbeiter bemerkte den Dieb und nahm ihm das Diebesgut ab. Anschließend sollte er den Mitarbeiter ins Büro begleiten. Damit zeigte sich der Zuwanderer nicht einverstanden. Er schlug auf den Angestellten ein und versuchte zu flüchten. Gemeinsam mit einem weiteren Mitarbeiter konnte der Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Diese legte dem Mann Handfesseln an. Anschließend wurde er ins Polizeigewahrsam in Brilon gebracht. Im Laufe des Dienstags erließ das Amtsgericht Brilon Haftbefehl gegen den Mann.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell