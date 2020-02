Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei ist Dieben auf der Spur

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei ist zwei mutmaßlichen Dieben auf der Spur. Bei der Durchsuchung der Wohnungen der Tatverdächtigen wurden am Dienstag Beweismittel sichergestellt, die den Verdacht gegen die beiden 23 und 42 Jahre alten Männer erhärteten.

Nachdem im Dezember in Otterbach unbekannte Täter in der Fasanenstraße in mehrere Autos eingedrungen waren und Beute gemacht hatten, führten die Ermittlungen der Kripo zu den beiden Männern aus dem Kaiserslauterer Stadtgebiet. Wohnungsdurchsuchungen wurden beantragt und konnten jetzt umgesetzt werden. Dabei fanden die Beamten Kleidungsstücke, die von einem der Täter in der fraglichen Dezember-Nacht getragen wurden. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell