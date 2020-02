Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlägerei in Schnellrestaurant

Kaiserslautern (ots)

In einem Schnellrestaurant in der Fruchthallstraße kam es am Mittwochmittag zu einer Körperverletzung. Laut Aussagen kam eine junge Personengruppen auf einen 15-Jährigen zu und provozierte den Jugendlichen. Ein Junge aus der Gruppe schlug im Verlauf unvermittelt, zunächst mit der flachen Hand, dann mit der Faust, in das Gesicht des 15-Jährigen. Um den Angriff abzuwehren, nahm der Geschädigte seine Thermoflasche und schlug den Angreifer. Daraufhin verließ der bislang Unbekannte die Lokalität. Der 15-Jährige erlitt durch die Schlägerei eine blutende Nase und einen Cut im Gesicht. Rettungssanitäter versorgten ihn. Personen, die die Körperverletzung beobachten und Angaben zum Angreifer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Telefonnummer lautet 0631/369 2250. |slc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell