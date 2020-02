Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl gleich bemerkt, Geld trotzdem weg

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Beim Einkaufen in einem Supermarkt in Otterbach ist eine Frau am Dienstagnachmittag Opfer einer Taschendiebin geworden. Nach Angaben der 75-jährigen Frau hielt sie sich zwischen 15.30 und 16 Uhr in dem Markt in der Ziegelhütterstraße auf und stand gerade vor dem Kühlregal, als sie eine weibliche Person bemerkte, die etwas gebückt hinter ihr stand. In diesem Moment richtete sich die Unbekannte auch sofort auf und ging davon.

Weil der Seniorin das komisch vorkam, schaute sie einen Augenblick später in ihrer Handtasche nach - und stellte fest: Der Geldbeutel war weg - und mit ihm Bargeld, Bankkarten, Personalausweis und Führerschein.

Als die 75-Jährige wenig später zu Hause ankam, prüfte sie gleich ihr Online-Bankkonto und musste leider sehen, dass in der kurzen Zwischenzeit bereits 1.000 Euro abgehoben wurden. Die Seniorin veranlasste sofort die Sperrung sämtlicher Karten.

Über die Tatverdächtige konnte die Frau lediglich sagen, dass sie relativ klein (etwa 1,55 Meter) und schlank war, dunkle Kleidung und vermutlich Stiefel trug.

Die Ermittlungen laufen. Zeugen, denen die mutmaßliche Diebin ebenfalls aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kripo in Verbindung zu setzen. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell