Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßliche Einbrecherin richtet sich häuslich ein

Rodenbach (Landkreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch in der Hübelbrunnenstraße eine 38-Jährige festgenommen. Die Frau steht im Verdacht, in ein Gartenhaus eingebrochen zu sein und sich dort häuslich eingerichtet zu haben.

Zeugen alarmierten die Polizei, weil sie am Vormittag die Verdächtige in der Laube bemerkten. Offensichtlich war die 38-Jährige durch ein Fenster in die Datscha eingestiegen, und ließ sich über Nacht häuslich darin nieder. Die Frau hatte sich einen Schlafplatz eingerichtet, auf dem Herd eine Tasse Tee zubereitet und ihre nasse Kleidung gegen die der Eigentümerin getauscht. Die Beamten fanden in dem Gartenhaus mehrere zum Teil geleerte Alkoholflaschen. Ein Atemalkoholtest bei der Verdächtigen ergab 2,01 Promille. Die alkoholisierte Frau wurde auf richterliche Anordnung hin in Gewahrsam genommen. Sie durfte die Polizeidienststelle am Abend wieder verlassen. Gegen die 38-Jährige wird jetzt wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls ermittelt. |erf

