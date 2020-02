Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher kommen über den Balkon

Kaiserslautern (ots)

Indem sie die Balkontür aufhebelten, haben sich Einbrecher in der Mainzer Straße Zugang zu den Räumen einer Fahrschule verschafft. Die Täter drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 19.15 und 8 Uhr in das Gebäude ein, durchwühlten im Bürotrakt die Schreibtische und erbeuteten Bargeld in noch unbekannter Stückelung. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

Hinweise von Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 jederzeit entgegen. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell