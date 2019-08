Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Sporthalle beschmiert

Borken (ots)

Durch Schmierereien haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Borken-Gemen einen Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro angerichtet. Die Täter verunzierten die Wand einer Sporthalle an der Cordulastraße mit schwarzer und weißer Farbe. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

