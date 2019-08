Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Wagen angefahren und geflüchtet

Gronau (ots)

Böse Überraschung für eine Autofahrerin am Montag in Gronau: Als sie zu ihrem Wagen zurückkehrte, fand sie den schwarzen BMW erheblich beschädigt vor. Das Fahrzeug hatte zwischen 16.00 Uhr und 16.15 Uhr auf dem Parkplatz einer Firma an der Ochtruper Straße gestanden. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 3.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise: Tel. (02562) 9260.

