POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 05.04.2020

Pkw-Brand

Wildeshausen - Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kommt es am gestrigen Samstag, 04.04.2020, gegen 15:35 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung im Motorbereich eines Pkw. Das Fahrzeug war zuvor auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäftes am Westring abgestellt worden. Zeugen entdeckten die Rauchentwicklung, wählten den Notruf und unternahmen erste Löschversuche. Durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen konnte der kleine Brand schnell gelöscht werden. Am Pkw entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. (393730)

