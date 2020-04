Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 04.04.2020

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Einbruch in Firmengebäude

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbek. Täter eine Tür eines Firmengebäudes in dem Hamburger Weg in Delmenhorst auf und gelangten in die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet.

