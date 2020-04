Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B211 +++ Frau leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Eine 62-jährige Frau aus Elsfleth befuhr am Donnerstag, den 03. April 2020, gegen 11:45 Uhr, die Loyermoorer Straße (B211) in Ovelgönne in Fahrtrichtung Brake. Vor ihr befand sich ein 37-jähriger Mann aus Ovelgönne der mit seinem grünen Opel in Höhe der Straße "Schwarzer Weg" verkehrsbedingt halten musste. Dies bemerkte die 62-Jährige zu spät und fuhr auf den Opel des 37-Jährigen auf. Dadurch verletzte sie sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Am roten VW der 62-Jährigen wurde Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro verursacht.

