Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Verdächtige Beobachtungen der anderen Art

Wickede (ots)

Im Oktober meldete eine Zeugin der Polizei verdächtige Beobachtungen die sie von der Hauptstraße in Wickede gemacht hatte. Ihr sei aufgefallen, dass sich immer wieder die gleichen verdächtigen Autos im dortigen Bereich aufhalten würden. Sie notierte die Kennzeichen und gab sie an einen Beamten weiter. Dieser suchte daraufhin die Halter der Fahrzeuge auf und befragte sie über den Grund des Aufenthaltes. Sie gaben übereinstimmend an, dass sie dort nichts Verbotenes vorhatten. An dieser Stelle würde sich eine virtuelle Kampf-Arena des Pokemon Go-Spieles befinden. Dort könnte man mittels Handy auf andere Pokemons stoßen, um mit diesen sich zu messen. Nach der Rückmeldung an die Zeugin schien diese auch wieder beruhigt zu sein. (reh)

