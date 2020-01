Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei sucht Unfallgeschädigten

Landstuhl (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich in Landstuhl im Bereich des Bahnhofs ein Verkehrsunfall bei dem der geschädigte Pkw gesucht wird. Ein potentieller Unfallverursacher hatte sich am Montag gemeldet und angegeben, dass er möglicherweise einen vor dem Bahnhof parkenden Pkw gestreift und beschädigt hatte. Es habe sich um helles Fahrzeug gehandelt. Die Polizei Landstuhl sucht nun den etwaigen Unfallgeschädigten. Hinweise unter 06371 / 9229-0

