Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fehler beim Rückwärtsfahren

Lauterecken (ots)

Rückwärts ist ein PKW am Montagnachmittag in der Hauptstraße gegen ein parkendes Fahrzeug gesteuert worden. Der junge Fahrer war rückwärts aus der Mühlstraße in die Hauptstraße eingebogen und hatte dabei das am Straßenrand stehende Fahrzeug übersehen. An beiden Wagen entstand Sachschaden.

