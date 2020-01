Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schmorbrand in der Sauna

Bild-Infos

Download

Meisenheim (ots)

Schnell unter Kontrolle gebracht hat die Feuerwehr einen kleinen Schmorbrand in einer privaten Sauna in der Elisabeth-Rodrian-Straße. Die Hauseigentümerin wollte den Saunaofen eigentlich nur testen, vergaß dann aber diesen wieder abzuschalten. Ein vermutlich auf dem Ofen oder danebenstehender Plastik-Einkaufskorb begann am späten Montagabend zu schmoren. Der Schaden wird als minimal bezeichnet. Mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation wurde allerdings die Bewohnerin vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Sie hatte noch versucht den Brand mit eigenen Mitteln zu löschen, was ihr dann die Feuerwehr mit einem CO2 - Feuerlöscher abnahm. Zur Entfernung des Qualms wurde das Wohnhaus durch die Feuerwehr belüftet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell