Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Täterfestnahme nach versuchten Diebstahl aus PKW

Rammelsbach (ots)

Die Pressepublikationen im Landkreis Kusel ernten Erfolg. Die medialen Aufrufe zur Wachsamkeit und Meldung von auffälligen Beobachtungen an die Polizei Kusel im Zusammenhang mit Diebstählen aus Pkw und Einbrüchen veranlassten einen Bürger aus Rammelsbach in der gestrigen Nacht zur Verständigung der Polizei. Der Hinweis auf einen jungen Mann, welcher sich gerade am Pkw des Nachbarn zu schaffen machte, führte im Rahmen einer sofortigen Fahndung durch die Polizei zur Festnahme. Bei dem Tatverdächtigen wurde Einbruchwerkzeug festgestellt.

Ob diese Person auch für Diebstähle aus Pkw in Glan-Münchweiler und Theisbergstegen in Frage kommt, bedarf weiterer Ermittlungen. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet

