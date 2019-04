Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: EBike-Fahrer stürzt auf dem Schalweg

Recklinghausen (ots)

Mittwoch, gegen 14.45 Uhr, fuhr ein 69-jähriger Halterner mit seinem EBike auf dem Gehweg des Schalwegs in Richtung Bahnhof. Als sich aus dem Heckenweg ein schwarzer Kleinwagen näherte, um in den Schalweg abzubiegen, bremste der 69-Jährige sein EBike ab. Um einen Sturz zu vermeiden, stützte er sich dann am stehenden Auto ab. Als der Fahrer des Autos wieder anfuhr, stürzte der EBike-Fahrer und wurde dabei leicht verletzt. Der Fahrer des Kleinwagens fuhr weiter, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Der Kleinwagenfahrer oder Zeugen, die Angaben zu ihm machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell