Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 20.02.20

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Um 06:35 Uhr ereignete sich gestern Morgen in der Mühlhäuser Straße in Meinhard-Schwebda eine Unfallflucht. Nach Angaben des 57-jährigen Unfallbeteiligten aus Heyerode kam ihm ein Pkw in Richtung Wanfried fahrend entgegen. Dieser hatte das Fernlicht eingeschaltet, wodurch der 57-Jährige stark geblendet wurde und nach rechts auswich. Mit dem rechten Außenspiegel des Autos kollidierte er dadurch mit einer auf dem Gehweg stehenden Mülltonne. Sachschaden: ca. 800 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl, Sachbeschädigung

Zwischen dem 12.02.20 und dem 19.02.20 drangen unbekannte Täter über ein rückwärtiges Fenster in ein Wohnhaus in der Straße "Im Teichgarten" in Waldkappel ein. Dabei wurde das Fenster beschädigt, der Sachschaden mit ca. 200 EUR angegeben. Aus dem leerstehenden und zugemüllten Haus wurde nichts entwendet, so dass es bei dem Sachschaden blieb. Hinweise: 05651/9250.

Ein grau-schwarzes Trekkingrad "Winora" im Wert von ca. 100 EUR wurde unweit des Fahrradstellplatzes des Krankenhauses in Eschwege entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen dem 17.02.20, 18:00 Uhr und dem 18.02.20, 08:30 Uhr. Der Geschädigte hatte das Rad unverschlossen dort abgestellt.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

Um 06:10 Uhr befuhr heute Morgen ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus Seebach die A 44 und bog an der Abfahrt Hessisch Lichtenau-West nach rechts auf die B 7 in Richtung Kassel ab. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau hatte sich auf der Linksabbiegerspur zur Autobahnauffahrt eingeordnet. Der 63-Jährige fuhr beim Abbiegen zu weit nach links über die Fahrstreifenbegrenzung hinaus, wodurch es zum Zusammenstoß und einem daraus resultierenden Sachschaden von ca. 4500 EUR kam.

Handtaschendiebstahl

Um 13:00 Uhr wurde gestern Mittag einer 89-Jährigen aus Hessisch Lichtenau die Handtasche entwendet. Die Geschädigte hielt sich zur Tatzeit im Lidl-Markt "Am Lohwasser" in Hessisch Lichtenau auf. Während des Einkaufs wurde ihre am Einkaufswagen hängende Handtasche in einem unbemerkten Moment gestohlen. In der Handtasche befand sich kein Portmonee. Schaden: 60 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter Telefon: 05602/93930.

Mehrere Fahrzeuge in Hessisch Lichtenau beschädigt

Aus Hessisch Lichtenau werden mehrere Sachbeschädigungen an Pkws angezeigt. Bislang sind vier Anzeigen eingegangen. Demnach wurde in der Industriestraße ein gelber Seat Ibiza auf der Fahrerseite zerkratzt (Schaden: 700 EUR). Ein danebenstehender blauer VW Touran wurde ebenfalls auf der gesamten linken Fahrzeugseite (Schaden: ca. 1000 EUR) zerkratzt. Die Tatzeit lag zwischen dem 18.02.20, 14:00 Uhr und dem 19.02.20, 12:00 Uhr. Auch im Biegenweg wurde in diesem Zeitraum ein silberner Audi im Bereich der Fahrertür zerkratzt. Schaden: ca. 400 EUR. Ein vor dem Gebäude einer Ergotherapie in der Heinrichstraße geparkter schwarzer Hyundai wurde ebenfalls durch Unbekannte zerkratzt. Diese Tat wurde am 19.02.20, um 08:30 Uhr, entdeckt. Der Schaden beläuft sich in diesem Fall auf ca. 700 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter Telefon: 05602/93930.

