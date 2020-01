Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Hüppelswicker Weg/Portemonnaie und Handy gestohlen

Coesfeld (ots)

Die vordere rechte Autoscheibe kaputt, Handy und Portemonnaie gestohlen. Als die 30-jährige Autofahrerin aus Reken am Freitagabend (24.1.20) zum Fahrzeug zurückkam, waren die unbekannten Täter schon weg. Sie schlugen zwischen 18 Uhr und 19 Uhr zu, als das Auto am Hüppelswicker Weg parkte. Die Polizei in Coesfeld bittet Zeugen, sich unter 02541-140 zu melden.

Polizei Coesfeld

Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

