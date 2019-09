Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sustrum - Verursacher und Zeugen nach Unfall auf der A 31 gesucht

Sustrum (ots)

Am Samstagmittag, gegen 12:15 Uhr, kam es auf der A 31 zwischen den Abfahrten Lathen und Dörpen zu einem Verkehrsunfall mit einem Wohnwagengespann. Der 53-jährige Fahrer des Gespanns aus der Schweiz fuhr auf der linken Spur der A 31. Plötzlich scherte der Fahrer eines Kleinwagens auf den Überholfahrstreifen aus und übersah den Volvo samt Wohnwagen des Schweizers. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Fahrer des Gespanns stark ab. Das Wohnwagengespann geriet ins Schleudern, drehte sich einmal um die eigene Achse und kam auf dem Pannenstreifen in entgegengesetzter Richtung zum Stehen. Am Volvo und dem Wohnwagen entstand leichter Sachschaden, verletzt wurde niemand. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kleinwagen gehandelt haben. Überholt wurde ein Transporter oder Lkw. Auch hierzu sind keine näheren Angaben bekannt. Der Fahrer des Kleinwagens, des überholten Transporters, sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591) 87715 bei der Autobahnpolizei zu melden. /eot

