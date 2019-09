Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Einbruch in Imbisswagen

Werlte (ots)

Am Samstag brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit von 00:30 Uhr bis 13:15 Uhr in einen Imbisswwagen in der Marktstraße ein. Entwendet wurde Bargeld und Getränke. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 9345 0 zu melden. / eot

