Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter von Alarmanlage getoppt

Münster (ots)

Am Montagabend (16.12., 19:50 Uhr) versuchten unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Straße Große Helkamp einzudringen. Als die Diebe die Terrassentür aufhebelten, wurde die optische und akustische Alarmanlage des Hauses ausgelöst. Offensichtlich durch den Alarm aufgeschreckt, flüchteten die Diebe ohne Beute.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter der Rufnummer 0251 275-0.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell