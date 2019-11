Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Leimersheim - Gelber Kombi gesucht

Leimersheim (ots)

Bereits am Freitag zwischen 16 und 16.30 Uhr kam es im Schafgartendamm zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden in Höhe von zirka 4000 EUR. Ein 86 - jähriger Autofahrer hatte beim Einparken vermutlich einen geparkten gelben Kombi erheblich beschädigt. Da der Verursacher den Halter des gelben Kombi vor Ort nicht ausfindig machen konnte, ist dieser bis dato noch nicht bekannt. Der Verkehrsunfall ereignete sich in Höhe der Firma Mühlbauer. Zeugen bzw. der Halter des Kombi werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/958110 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

