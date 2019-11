Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kreise Germersheim - Schwerpunktkontrollen im Bereich der Verkehrstüchtigkeit

Kreis Germersheim (ots)

Bei insgesamt sieben Autofahrern wurden Beeinträchtigungen der Verkehrstüchtigkeit am Montag in der Zeit von 13 bis 19 Uhr festgestellt. Die Beamten der Polizeiinspektion Germersheim kontrollierten die Fahrzeugführer in der Ortschaft Schwegenheim sowie im Stadtgebiet Germersheim. Bei fünf Fahrern bestand der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahmen. Ein Autofahrer war nicht mehr fahrtüchtig, da er alkoholisiert war. Ein Vortest erbrachte ein Ergebnis von 1,38 Promille. Der Führerschein des 57 - Jährigen wurde einbehalten. Ein weiterer Autofahrer hatte die 0,5 Promille Grenze überschritten und durfte nicht mehr weiterfahren. Weitere 15 Fahrzeuge wiesen entsprechende technische Mängel auf.

