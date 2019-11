Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zigarettenschachtel gewaltsam entrissen

Bad Bergzabern (ots)

Am 25.11.2019, gegen 19:45 Uhr, täuschte ein 36-jähriger Täter, beim Kauf von Zigaretten in einer Tankstelle in der Weinstraße vor, mit einer EC-Karte zahlen zu wollen. Nachdem das Bezahlen mit der Kreditkarte nicht funktionierte, entriss der Täter der Angestellten eine der zwei Zigarettenschachteln. Dabei wurde die 28-Jährige leicht verletzt. Der Täter konnte im Rahmen der Fahndung festgenommen und ein Teil der Beute sichergestellt werden.

