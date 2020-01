Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Daruper Straße

Betrunkener Autofahrer baut Unfall

Coesfeld (ots)

Die Fahrt für einen 51-jährigen Mann aus Bad Rothenfelde endete in der Nacht zum Freitag vor dem Mast eines Verkehrszeichens. Gegen 02.30 Uhr befuhr der Mann mit sienem Auto die B525n in Richtung Darup. Am Kreisverkehr kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Mast. Er blieb bei dem Unfall unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

