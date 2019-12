Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck St. Gertrud

Fremde Person im Auto sitzend angetroffen

Lübeck (ots)

Am Montag, den 09.12.2019, gegen 22:40 Uhr, wunderte sich eine Frau in der Straße "Lange Reihe" in Lübeck St. Gertrud darüber, dass sich der Außenscheinwerfer ihres Hauses eingeschaltet hatte.

Beim Blick aus einem Fenster fiel ihr auf, dass die Tür ihres Saab offenstand. Die 65-jährige Lübeckerin ging daraufhin zu dem Fahrzeug, in dem eine ihr fremde Person saß. Als sie den unbekannten Mann ansprach, stieg dieser plötzlich aus dem Wagen aus, stieß die Frau zu Boden und entfernte sich zum angrenzenden Park. Die Frau wurde dadurch leicht am Arm verletzt.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein der Beschreibung entsprechender Mann in der näheren Umgebung durch eine Funkwagenbesatzung des 4. Polizeireviers angetroffen und festgenommen werden.

Von Seiten der Polizei wurde eine Anzeige gemäß des Verdachts des besonders schweren Diebstahls eigeleitet.

