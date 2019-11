Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (622/2019) Verkehrsunfallflucht in Hann. Münden

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Dammstraße / Kreuzungsbereich zur Bundesstraße 80 Mittwoch, 13.November 2019, gegen 14.00 Uhr

HANN. MÜNDEN (mb) - Am Mittwochnachmittag (13.11.19) kam es gegen 14.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Mündener Dammstraße.

Ersten Erkenntnissen zufolge musste ein 73 Jahre alter Mann mit seinem braunen VW T5 an der roten Ampel halten. Er befand sich hierbei auf der Linksabbiegespur, da er im weiteren Verlauf nach links auf die B 80 einbiegen wollte. Als die Fahrzeuge bei Grünlicht wieder anfuhren, geriet der rechts neben ihm befindliche Pkw nach links und touchierte hierbei den "Bulli" an der rechten Fahrzeugseite. Danach setzte der unbekannte Fahrzeugführer einfach seine Fahrt in Richtung der Straße Vor der Bahn fort ohne sich weiter zu kümmern.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen Pkw handeln, der von einer männlichen Person geführt wurde. Weitere Hinweise liegen zurzeit nicht vor.

Am T5 entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hann. Münden unter Telefon 05541/951-0 entgegen.

