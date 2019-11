Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (621/2019) Raub auf Bäckereifiliale in Göttingen

Göttingen (ots)

Göttingen, Königsallee Dienstag, 12. November 2019, gegen 17.00 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Am frühen Dienstagabend (12.11.19) hat ein Unbekannter eine Bäckereifiliale in der Göttinger Königsallee überfallen. Eine 40-jährige Angestellte blieb glücklicherweise unverletzt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen betrat der Mann gegen 17.00 Uhr die Bäckerei und gab eine Bestellung auf. Während die Angestellte damit beschäftigt war, seine Bestellung einzupacken und in der Folge zu kassieren, begab sich der Unbekannte hinter sie und zog die Frau in ein angrenzendes Badezimmer, in welchem er sie einschloss. Durch Rufe aus einem Fenster konnte die 40-Jährige auf sich aufmerksam machen, woraufhin eine Passantin ihr zu Hilfe eilte und sie befreite.

Der Täter flüchtete mit der Beute in noch unbekannter Höhe in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen verlief bislang ergebnislos.

Er kann wie folgt beschrieben werden: männlich, bekleidet mit dunklem/schwarzen Basecap und dunklem Kapuzenpulli. Er soll etwas genuschelt haben, aber hochdeutsch gesprochen haben. Weiterhin soll der Mann einige rote Stellen im Gesicht gehabt haben.

Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter der Telefonnummer 0551/491-2115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

