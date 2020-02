Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 19.02.20

Eschwege (ots)

Verkehrsunfallfluchten

Um 18:50 Uhr befuhr gestern Abend ein noch unbekannter Pkw-Fahrer den Parkplatz "Clever Fit /Woolworth" in der Straße "Unter dem Berge" in Eschwege. Beim Zurücksetzen in eine Parklücke wurde dabei ein geparkter Pkw Skoda angefahren, der wiederum nicht ordnungsgemäß auf dem Bürgersteig des Parkplatzes parkte. Der Unfallverursacherstieg dann aus und schaute sich den Unfallschaden an, der mit ca. 2700 EUR angegeben wird. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort.

Eine weitere Unfallflucht wird aus der Augustastraße in Eschwege gemeldet. Zwischen 07:40 Uhr und 08:05 Uhr wurde heute Morgen ein geparkter Pkw in Höhe der dortigen Kindertagesstätte beim Vorbeifahren angefahren, wodurch die Außenspiegel beschädigt wurden. Schaden: ca. 600 EUR.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Jagdwilderei

Wegen Jagdwilderei ermittelt die Eschweger Polizei, nachdem am 17.02.20, zwischen 08:45 Uhr und 12:00 Uhr, ein am Straßenrand zur Abholung verendetes Reh entwendet wurde. Diese war nach einem Wildunfall auf der L 3244 zwischen Wanfried und Aue an diesem Morgen, um 07:10 Uhr, für den Jagdausübungsberechtigten am Fahrbahnrand abgelegt worden. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte gestern Nachmittag, um 17:20 Uhr ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau, der auf der B 7 in der Gemarkung von Küchen unterwegs war. Das Reh verendete an der Unfallstelle; am Pkw entstand geringer Sachschaden.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

Um 17:32 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 56-Jähriger aus Großheubach mit einem Lkw die B 80 in Richtung der B 27. In der Gemarkung von Unterrieden setzte er seinen Lkw in Höhe der Einmündung von Unterrieden zurück, da er die Einmündung verpasst hatte. Dabei übersah er den dahinter wartenden Pkw, der von einer 41-Jährigen aus Witzenhausen gefahren wurde. Sachschaden: ca. 800 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

