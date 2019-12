Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannter fuhr 20-Jähriger über den Fuß

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Die Polizei in Moers sucht Zeugen, die gestern einen Unfall in Repelen an der Bushaltestelle "Rheinkamper Ring" beobachtet haben.

Eine 20-Jährige war gegen 09.30 Uhr aus einem Bus der Linie 4 gestiegen. Dieser setzte dann seine Fahrt in Richtung Willy-Brandt-Allee fort. Als sie hinter dem Bus die Straße überquerte, kam von links ein Auto angefahren und verletzte die Heranwachsende am Fuß.

Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich um einen dunkelblauen Kleinwagen. Im Auto saß ein ca. 45 Jahre alter Mann, der einen Vollbart trug.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

