Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Großbrand in Philippsthal - Gethsemane

Fulda (ots)

In dem Philippsthaler Ortsteil Gethsemane steht eine größere Scheune in flammen. Die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften sind mit den Löscharbeiten beschäftigt. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Brand durch einen defekten Traktor entstanden sein. In der Scheune befindet sich noch ein Mähdrescher.

Schade, KHK PvD des PP Osthessen 0661 105 2031

