Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: NAVI aus Pkw entwendet, Einbruch in Bauwagen gescheitert, Fahrrad aus Schuppen gestohlen, Fußgängerbrücke beschädigt, Pkw zerkratzt

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 21.04.2019

NAVI aus Pkw entwendet Mücke/Nieder-Ohmen - Aus einem grauen Opel/Astra entwendeten unbekannte Täter am vergangenen Mittwoch (17.4.), zwischen 0:30 Uhr und 8 Uhr, in der Bernsfelder Straße im Mücke Ortsteil Nieder-Ohmen ein Navigationsgerät und eine Aktentasche. Zuvor schlugen sie eine Scheibe ein und gelangten so an ihre Beute. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 200 Euro. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Einbruch in Bauwagen gescheitert Grebenhain - Unbekannte Täter scheiterten, zwischen Dienstag (16.4.), 16:30 Uhr und Mittwoch (17.4.), 7 Uhr, auf einer Baustelle in der Straße "An der Kirche" eine Tür eines Bauwagens aufzubrechen. Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Fahrrad aus Schuppen gestohlen Alsfeld - Aus einem Schuppen in der Straße "Grabbrunnen" entwendeten unbekannte Täter am Donnerstag (18.4), zwischen 3 Uhr und 4 Uhr, ein Fahrrad und mehrere Getränkekisten. Eine Zeugin sprach die Diebe auf die Tat an, die daraufhin sich vom Tatort entfernten. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 570 Euro. Bei den Verdächtigen könnte es sich um drei Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahre gehandelt haben. Alle trugen Kapuzenpullis. Zwei von ihnen hatten Rucksäcke der Marke Nike bei sich. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Fußgängerbrücke beschädigt Schotten - Die Fußgängerbrücke am Zulauf der Nidda in den Nidda-Stausee in Schotten beschädigten unbekannte Täter am Karfreitag oder eine unbestimmte Zeit davor. Weiterhin kickten sie noch ein Warnhinweisschild um. Es entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet der Polizeiposten Schotten unter der Rufnummer (0 60 44) 98 90 90 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Pkw zerkratzt Feldatal/Windhausen - Einen schwarzen VW/Golf zerkratzten unbekannte Täter, zwischen Mittwoch (17.4.), 20 Uhr und Donnerstag (18.4.), 8 Uhr in der Straße "Am Lohberg" in Feldatal/Windhausen. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell