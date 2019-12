Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Moers (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 15.40 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Neukirchen-Vluyn mit seinem PKW die Krefelder Straße in Richtung Venloer Straße. In Höhe der Kranichstraße bog er nach links auf einen Parkplatz ab und übersah dabei einen entgegenkommenden Kradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Kradfahrer, ein 49-jähriger Mann aus Moers, stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mittels eines Rettungshubschraubers in eine Düsseldorfer Klinik geflogen. Der 28-Jährige erlitt einen Schock und wurde leicht verletzt. Seine 19-jährige Beifahrerin aus Neukirchen-Vluyn sowie ein mitfahrendes 2-jähriges Kind wurden nicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Krefelder Straße bis 18.00 Uhr komplett gesperrt. Zur Ermittlung des Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

